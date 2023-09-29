В Тайване к празднику откармливают свиней до 900 кг и возят по улицам

13:26 2023-09-29
В Тайване к празднику откармливают свиней до 900 кг и возят по улицам

Местных жителей это радует, туристов пугает, а защитников животных возмущает.

В Тайване существует Праздник Божественных Свиней. Для этого в течение 2 лет этих животных откармливают, причем насильно. А когда те из-за ожирения перестают двигаться, им делают массаж от пролежней.

Идеально, если свинья весит 900 килограммов. Когда ее провозят по улицам, это зрелище шокирует даже бывалых людей. Как правило, раскормить так свинью может каждая обеспеченная семья, так как 2 года кормить свинью - это дорого.

Животных, украшенных цветами, везут на тачанках, чтобы похвастаться перед простыми жителями. Зрелище не очень радостное, потому что свинья, живущая несколько лет в закрытом помещении, пугается шума и толпы. Она кричит и даже неконтролируемо испражняется.

Ее несут в храмы, чтобы принести в жертву Божественных Свиней. После умерщвления расписывают шкуры свиней и снова прокатывают по улицам.

Когда зародилась такая культурная традиция, уже никто не помнит. Защитники животных возмущены, что Фестиваль Свиней превратился в способ богатых семей перещеголять друг друга и потешить тщеславие. 

Тем не менее, праздник продолжает жить, пугая туристов и радуя местных жителей.

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