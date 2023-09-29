Хайдаров и его супруга Светлана пожаловались Мизулиной на то, что их травят в Сети

Об обращении к Екатерине Мизулиной рассказала жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши.
Жена врача сообщила, что глава Лиги безопасного интернета решила поддержать ее и мужа, так как такого хейта в Сети быть не должно.
Сильваши отметила, что проблема травли в интернете стала глобальной в России, поэтому ее необходимо решать.
Светлана обратила внимание, что многие знаменитости жалуются на то, что пользователи "по-черному их ругают" в массовом порядке, что мешает им спокойно жить.
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