Молодая бразильянка стала инвалидом, понюхав острый перец

25-летняя Таис Медейрос из Бразилии стала инвалидом после того, как понюхала острый перец. Роковым для нее оказался вечер знакомства с родителями своего парня.

Девушка предложила приготовить ужин. И во время готовки понюхала маринованный острый перец чили, при этом случайно задела плод носом. Внезапно Таис почувствовала себя плохо.

У неё началось першение в горле, спустя некоторое время Медейрос потеряла сознание, впав в кому. Врачи предположили, что у нее была аллергия на продукт.

У девушки тем временем развился отёк мозга.

Несчастный случай случился в феврале 2023-го года, но девушка остаётся в клинике. Она находится в отделении интенсивной терапии. Пострадавшая не может говорить и ходить. Врачи не верят, что она когда-нибудь вернётся к тому состоянию, которое было до болезни.