В Японии на экзамене по вождению предлагают алкоголь

Полиция и инструкторы по вождению Японии недавно приняли нестандартный подход к снижению количества случаев вождения в нетрезвом виде. В частности, автошкола Чикусино, что в юго-западном городе Фукуока, стала предлагать опыт вождения в нетрезвом виде, но под контролем.
Такая полицейская кампания призвана убедить «слишком самоуверенных» автомобилистов не садиться за руль в нетрезвом виде.
Несмотря на то, что пьянство ухудшает необходимые для вождения навыки, - когнитивные способности, способность маневрировать автомобилем, - водитель предполагает, будто водит машину безопасно.
В этом и есть опасность вождения в нетрезвом виде, – рассказали принявшие участие в эксперименте журналисты.
Национальное полицейское управление Японии уточнило, что у нетрезвых водителей развивается "чувство непобедимости", и они продолжают дублировать одно и то же опасное поведение.
Мы призываем людей оценивать риски, прежде чем пить. И вообще не ездить на собственной машине в паб, - подчеркнул замначальника префектуры Фукуока Йоичи Фурукава.
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