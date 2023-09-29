Пугачеву в Израиле называют сухонькой старушонкой

15:14 2023-09-29
Пугачеву в Израиле называют сухонькой старушонкой

За рубежом исполнительница Алла Пугачева не красится, ходит в парике и не носит украшений.

Соседи Аллы Пугачевой по вилле в Израиле называют ее "сухонькой старушонкой", о чем удалось узнать корреспондентам kp.ru.

Представители СМИ отмечают, что артистка сильно сдала, покинув родное государство.

Встретив на улице, Аллу Борисовну мало кто узнает. Создается впечатление, что у знаменитости нет больше сил изображать молодящеюся пенсионерку.

Журналисты утверждают, что в эмиграции изменилась знаменитость в худшую сторону и выглядит старше своего возраста.

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