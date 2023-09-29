Соседов раскрыл секрет своего успеха в шоу-бизнесе

Сергей Соседов убежден, что успешному человеку нужно всю жизнь учиться.
Он обратил внимание, что молодежи необходимо учиться, если они хотят быть музыкантами, в музыкальном колледже и академии.
Если человек выбрал профессию исполнителя, то нужны занятия по вокалу у профессионального педагога. Если молодой человек или девушка хотят сочинять мелодии к композициям, то необходима теория музыки.
По убеждению Соседова, главное для успеха - заниматься любимым делом и все время идти вперед на пути к выбранной профессии.
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