Соседов раскрыл секрет своего успеха в шоу-бизнесе

Сергей Соседов убежден, что успешному человеку нужно всю жизнь учиться.

Он обратил внимание, что молодежи необходимо учиться, если они хотят быть музыкантами, в музыкальном колледже и академии.

Если человек выбрал профессию исполнителя, то нужны занятия по вокалу у профессионального педагога. Если молодой человек или девушка хотят сочинять мелодии к композициям, то необходима теория музыки.

По убеждению Соседова, главное для успеха - заниматься любимым делом и все время идти вперед на пути к выбранной профессии.