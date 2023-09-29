Слава обложила Киркорова матом в ответ на обвинения ее в алкоголизме

Слава не могла оставить без внимания тот факт, что Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров называют ее алкоголичкой.

Исполнительница пообещала рассказать "такие" тайны этих знаменитостей, после которых никто не ляжет под нож этого хирурга и не пойдет на концерт этого артиста.

В обращении к Киркорову и Хайдарову она не стеснялась в выражениях, используя нецензурную лексику и призывая известных личностей "закрыть рты и убрать свои руки от женщин".