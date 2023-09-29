Дрейк дал обещание оплатить паре поклонников свадебное путешествие на островах Теркс и Кайкос

Дело в том, что на концерт одна из фанаток Дрейка пришла с плакатом, на котором написала: "Мы отменили наш медовый месяц ради этого".

36-летний рэпер не мог не отреагировать на такой жест со стороны своих поклонников, дав обещание отправить этих людей в свадебное путешествие на свои любимые острова Теркс и Кайкос.

По всей видимости, артист может себе позволить себе такой красивый жест, ведь недавно он стал рекордсменом по гонорару, заработанному за 1 концерт в Штатах.

Дрейк получил более 5 000 000 USD за выступление на Capital One Arena в столице США, которое прошло 28-29 июля текущего года.