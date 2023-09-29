Жительница РФ подала на Ивлееву в суд, потребовав от нее денежную компенсацию после просмотра видео блогерши

38-летняя жительница Челябинского региона заявила, что, просмотрев 84 ролика Анастасии Ивлеевой, ужаснулась от количества жаргонизмов и матов.

Свой гнев по поводу женщина оценила в 1 000 000 российских рублей, которые решила получить со звезды интернета, обратившись в суд.

Кроме денег россиянка требует заблокировать ролики блогера на всех платформах, чтобы не развращать молодых людей.

Судебная инстанция приняла жалобу к рассмотрению. Публикации Ивлеевой проходят экспертизу. В случае подтверждения нарушений в видео звезде придет повестка в Челябинский суд для разбирательств по вышеуказанному иску.