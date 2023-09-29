Самойлова назвала себя страшной без нарощенных волос

35-летняя Оксана Самойлова решила показать поклонникам, как выглядит без нарощенных волос.
Соответствующие кадры знаменитость разместила в запрещенной сегодня в РФ соцсети.
В ролике блогер позирует с тонкими прядями различной длины. Внешность свою в таком виде Самойлова оценила словом "ужасно".
Она призналась, что прибегает к процедуре наращивания волос уже 15 лет, но готова от нее отказаться и начать лечить свои волосы.
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