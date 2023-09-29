Дата переговоров Хайдарова с пациентками, которых он изуродовал, известна

Юрист Елена Сенина сообщила, что мирные переговоры (процедура медиации) способны помочь решить конфликт в досудебном порядке.
Представитель Анастасии Сланевской (настоящее имя певицы Славы) сообщила, что с людьми Тимура Хайдарова и представителями клиник пластической хирургии договорено о проведении первой встречи, которая состоится в воскресенье, 1 октября, в 12:00.
Люди, у которых имеются претензии к клиникам GMTClinic, «Олимп Клиник, IQ Plastique и к Хайдарову лично, прибудут на встречу со всей страны.
26 сентября Сенина сообщала, что добилась согласия на проведение процедуры медиации.
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