Нутрициолог Гусакова рассказала о пользе орехов кешью, которые помогут при сахарном диабете и болезнях сердца

Вероника Гусакова в ходе интервью изданию LIFE.ru сообщила, что орехи кешью очень полезны, так как помогают снизить уровень сахара в крови, богаты витаминами, минералами, магнием, железом и иными питательными веществами.

Эксперт в области питания обратила внимание, что данный продукт является идеальным перекусом, когда нет времени пообедать полноценно.

В этих орехах есть лютеин и зеаксантин, являющиеся антиоксидантами, способными замедлить процесс старения.

Кешью способствует снижению количества "плохого" холестерина и минимизирует риски развития сердечно-сосудистых заболеваний засчет омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в составе.