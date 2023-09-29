Список артистов, пропавших из эфира Первого канала с запуском спецоперации

В конце февраля прошлого года с Первого канала пропал ведущий Владимир Познер со своей программой "Познер". Он объяснил свое отсутствие в эфире тем, что телеканал стал информационным, пообещав, что, когда СВО закончится, снова будет радовать зрителей.

Также из сетки вещания пропало шоу "Пусть говорят" вместе с Дмитрием Борисовым. В мае 2022 года передача стала выходить по субботам, но в начале текущего года ее вновь перестали показывать.

"Вечерний Ургант" со своим бессменным ведущим Иваном Ургантом также покинул эфир Первого канала. Несмотря на все обещания вернуть проект на экраны, этого так и не случилось.

Максим Галкин уехал в Израиль, а в шоу "Сегодня вечером" его заменил Николай Цискаридзе.

Дмитрий Нагиев отказался вести проекты "Голос", "Голос 60 +" и "Голос, Дети".