В интервью, посвященном выходу альбома The Beatles "Revolver", Леннон сделал шокирующее заявление

Такое сравнение не понравилось американцам. Религиозные люди в южных штатах организовали митинги, на которых уничтожали пластинки и фотографии "Битлз".
Виниловые пластинки измельчались на местных лесопилках или разбивались кадиллаками.
Фанатичные религиозные деятели устраивали шествия, во время которых сжигали на костре религиозные песни.
Впоследствии "Битлз" были запрещены к показу на радио, а некоторые ярые христиане даже угрожали расправой участникам группы, если они ступят на территорию США.
Несмотря на это, "Битлз" продолжили свое турне, а Джон нехотя извинился на пресс-конференции.
Однако гастроли проходили с многочисленными неудачами: в некоторых городах посещаемость была низкой, в некоторых штатах от выступления отказались.
Появились даже легенды, например, о том, как техасская радиостанция сожгла записи группы, после чего у нее отказало оборудование, а диджей станции попал в больницу.
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