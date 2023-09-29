В интервью, посвященном выходу альбома The Beatles "Revolver", Леннон сделал шокирующее заявление

18:28 2023-09-29
В интервью, посвященном выходу альбома The Beatles "Revolver", Леннон сделал шокирующее заявление

Джон Леннон сделал противоречивое заявление: "Уже сейчас "Битлз" любят больше, чем Христа. Не знаю, что исчезнет раньше: рок-н-ролл или христианство".

Такое сравнение не понравилось американцам. Религиозные люди в южных штатах организовали митинги, на которых уничтожали пластинки и фотографии "Битлз".

Виниловые пластинки измельчались на местных лесопилках или разбивались кадиллаками.

Фанатичные религиозные деятели устраивали шествия, во время которых сжигали на костре религиозные песни.

Впоследствии "Битлз" были запрещены к показу на радио, а некоторые ярые христиане даже угрожали расправой участникам группы, если они ступят на территорию США.

Несмотря на это, "Битлз" продолжили свое турне, а Джон нехотя извинился на пресс-конференции.

Однако гастроли проходили с многочисленными неудачами: в некоторых городах посещаемость была низкой, в некоторых штатах от выступления отказались.

Появились даже легенды, например, о том, как техасская радиостанция сожгла записи группы, после чего у нее отказало оборудование, а диджей станции попал в больницу.

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