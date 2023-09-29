В Германии есть уникальный дуб, имеющий собственный почтовый адрес

Дуб получил известность в конце XIX века, когда влюбленная пара Минна и Вильгельм спрятали в его дупле свои любовные записки, не обращая внимания на неодобрение родителей.

Через год родители благословили их союз, и у кроны дуба состоялась первая свадебная церемония.

Эта душещипательная история любви сделала дуб популярным и получила прозвище Дуб невесты.

Стало традицией, что в полнолуние девушки трижды обходят дуб молча, глубоко задумавшись о своем возлюбленном, веря, что это ускорит их замужество.

В настоящее время эта традиция сошла на нет, но поток писем, отправляемых к дубу, не иссякает.

По неписаному правилу, люди, ищущие свою любовь на всю жизнь, могут прочитать все письма, хранящиеся у дуба, но ответить им разрешается только на одно.

Говорят, что в результате этого уникального явления были заключены сотни крепких браков, что говорит о том, что сватовство дуба не уступает современным сайтам знакомств.

Адрес чудо-дерева: Dodau 99, 23701 Eutin, Германия.