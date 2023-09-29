Угорь сохраняет свою активность практически круглый год

18:33 2023-09-29
Угорь сохраняет свою активность практически круглый год

Но наибольшую активность проявляет в период с апреля по конец августа. В это время он активен ночью, а в пасмурные, дождливые дни — и в течение дня.

В качестве прикормки выступает исключительно пища животного происхождения.

Это может быть мелкорубленый червь (выползок, навозный, красный), опарыш, внутренности рыб, мелко порезанная рыба.

В качестве основы прикормки берется грунт с берега водоема. Так как угорь рыба ночная, у него сильно развито обоняние.

Поэтому не лишним будет добавка в прикормку ароматизаторов с животным запахом (кровь, жир и т.п.). Прикармливается место в течение нескольких дней перед рыбалкой. В день рыбной ловли прикормку не используют.

Как было сказано выше, угорь клюет ночью, однако, при постоянном прикармливании, может сменить время клева на день.

В качестве насадки наиболее часто используют выползка — любимейшее блюдо угря.

При этом предпочтительнее насадить одного среднего червя, чем пучок мелких. При отсутствии выползка подойдет любой другой вид червей, опарыш.

Довольно часто ловят (и довольно успешно) на кусочек мяса или свежие потроха рыбы или птицы.

Положительный результат дает применение в качестве наживки снулой рыбки небольших размеров. Желательно, чтоб это были рыбы из числа обитающих на дне — пескарь, бычок.

Причем можно насаживать как целую рыбку, так и кусочки.

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