Бумажные деньги делают, как правило, не из бумаги

Обычная бумага не обладает требуемой стойкостью к износу, поэтому приходится использовать хлопковое или льняное сырье, пластик, полусинтетические материалы и их различные сочетания.

Бумага для них состоит в основном из хлопкового и льняного сырья (когда-то порванный доллар даже можно было сшить при помощи иголки и нитки).

Вьетнамские донги, мальдивские руфии и купюры многих других стран полностью состоят из пластика. Самой передовой банкнотой в России являются выпущенные к Олимпиаде 100 рублей, которые классифицируются как гибридные деньги (то есть банкноты с бумажной основой, но со вставкой из полимерного материала, которая позволяет обеспечить им дополнительные степени защиты).

Что касается монет, то здесь нужно отметить приднестровские рубли, часть которых изготовлена не из металла, а из композитных материалов.