Российский рубль — одна из самых старых национальных валют мира

18:39 2023-09-29
Российский рубль — одна из самых старых национальных валют мира

Ничто не вечно под луной, и государства со своими валютами в этом плане не исключение.

Ни римские денарии, ни греческие драхмы, ни венецианские дукаты в качестве платежного средства не дожили до наших дней.

Главные долгожители, которые здравствовали столетия назад и прекрасно чувствуют себя до сих пор, — это британский фунт стерлингов и российский рубль.

Фунты были в ходу в Восточной Англии еще в VIII веке нашей эры, а рублями на Руси платили примерно с XII–XIII веков (первое документальное упоминание датируется 1316 годом).

На фоне фунта и рубля доллар США выглядит крайне молодой валютой (конец XVII века), не говоря уже о евро, которому до сих пор не исполнилось даже 20 лет.

Кстати, если бы не переход Греции на единую европейскую валюту, то самыми старыми из действующих денег были бы драхмы.

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