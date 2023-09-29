Банный переулок, где стены близлежащих домов были обклеены сотнями частных объявлений

В 90-е годы при отсутствии интернета место не утратило своей популярности, только вот бабушек и асоциальных личностей, желавших обменять приватизированную в собственность квартиру в центре столицв на какое-нибудь Царицыно с солидной доплатой поджидали уже зачастую черные риелторы, а бедолаги-клиенты пропадали в никуда.

По статистике тех лет, более 10% продавших квартиру москвичей нигде больше не прописывались.

Ушлые риелторы, не выходя за рамки закона, вполне могли выудить за однушку $25000, а отдать продавцу лишь $20000, мол больше не дают, получая нехилый навар.

Были еще и мошенники, менявшие таблички с адресами домов, продававшие одну квартиру дважды и т.п.

Место потеряло популярность лишь с развитием интернета и появлению крупных агентств недвижимости.