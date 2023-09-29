Российский блогер назвал главные плюсы жены-узбечки

18:45 2023-09-29
Российский блогер назвал главные плюсы жены-узбечки

Женщины в Узбекистане умеют хорошо готовить и готовы ждать мужа из командировки, сколько понадобится.

Российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и оценил главные плюсы жены-узбечки. Как сообщает Рамблер, он рассказал об этом в своем личном блоге на платформе Дзен.

По словам автора, кроме покладистого характера, каждая узбекская женщина имеет хорошие кулинарные навыки.

Не зря говорят: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Был в Узбекистане не раз и всегда удивлялся, насколько вкусно умеют готовить местные хозяйки, — похвалил он.

По словам местных жителей, узбекские жены очень скромно одеваются и хранят верность. 

Тут все понятно: женщины нередко ждут мужей по нескольку лет, пока те отправляются в Россию на заработки, — объяснил блогер. 

Видеться не получается, потому что мужики просто высылают семье деньги.

Россиянин также узнал, что узбекские жены умеют прощать мужей.

Это потому, что иного выбора нет, — добавил он.

Если в семье семеро детей, одна женщина их не потянет. Потому приходится терпеть любые "выкрутасы" мужа.

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