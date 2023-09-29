Майли Сайрус и Селена Гомес были подругами

Он стал встречаться с Селеной, но Майли решила отбить парня у лучшей подруги.
Сайрус строила всевозможные козни Селене, чтобы переманить к себе Джастина.
С тех пор бывшие подруги враждуют, а Джастин Бибер счастливо женат на Хейли Болдуин.
Он стал встречаться с Селеной, но Майли решила отбить парня у лучшей подруги.
Сайрус строила всевозможные козни Селене, чтобы переманить к себе Джастина.
С тех пор бывшие подруги враждуют, а Джастин Бибер счастливо женат на Хейли Болдуин.
Антон Райт
Это место было хорошо известно всем еще с советских времен, поскольку там находилось Бюро по обмену жилплощади, а рядом с ним всегда толпились маклеры, предлагавшие услуги по обмену с неофициальной доплатой.
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