Майли Сайрус и Селена Гомес были подругами

Банный переулок, где стены близлежащих домов были обклеены сотнями частных объявлений

Это место было хорошо известно всем еще с советских времен, поскольку там находилось Бюро по обмену жилплощади, а рядом с ним всегда толпились маклеры, предлагавшие услуги по обмену с неофициальной доплатой.