Британские ученые создают синтетический алкоголь, который не вызывает похмелья

18:56 2023-09-29
Британские ученые создают синтетический алкоголь, который не вызывает похмелья

После его употребления такого напитка будут высвобождаться только гормоны радости: дофамин и серотонин, а самочувствие будет отличным.

Компания Gaba Labs трудится над созданием синтетического алкоголя, которому уже дали название Alcarelle. Этот напиток не вызывает побочных эффектов наутро.

Научные сотрудники компании уточняют, что синтетические напитки будут влиять на ГАМК-рецепторы мозга.

При воздействии обычного спиртного они вызывают не только расслабление, но также затуманенное мышление и проблемы с координацией.

Однако в случае с Alcarelle таких последствий получится избежать. После его употребления будут высвобождаться только гормоны радости: дофамин и серотонин. А самочувствие будет отличным.

К слову, у синтетического алкоголя нет вкуса, он предназначен для добавки в безалкогольные напитки.

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