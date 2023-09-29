Звезду фильма «Кин-дза-дза!» Валентина Голубенко госпитализировали с поражением мозга

19:06 2023-09-29
Звезду фильма «Кин-дза-дза!» Валентина Голубенко госпитализировали с поражением мозга

Кроме того, у артиста имеется несколько хронических заболеваний. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

82-летний российский артист Валентин Голубенко экстренно доставлен в больницу, сообщает Рrozvezd.info.

Зрители знают звезду по ролям в таких фильмах, как «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза!», «Гардемарины, вперед!».

Издание уточняет, что у актера диагностировали «дисциркуляторную энцефалопатию». Отмечается, что у мужчины уже началось поражение головного мозга, возникающее из-за нарушения кровообращения.

По данным Рrozvezd.info, у артиста имеется несколько хронических заболеваний. Сейчас он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

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