Звезду фильма «Кин-дза-дза!» Валентина Голубенко госпитализировали с поражением мозга

82-летний российский артист Валентин Голубенко экстренно доставлен в больницу, сообщает Рrozvezd.info.

Зрители знают звезду по ролям в таких фильмах, как «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза!», «Гардемарины, вперед!».

Издание уточняет, что у актера диагностировали «дисциркуляторную энцефалопатию». Отмечается, что у мужчины уже началось поражение головного мозга, возникающее из-за нарушения кровообращения.

По данным Рrozvezd.info, у артиста имеется несколько хронических заболеваний. Сейчас он находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.