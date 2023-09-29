Пахмутова находится в состоянии глубокой депрессии после кончины своего супруга Добронравова

Недавно овдовевшая Александра Пахмутова старается не впадать в отчаяние и беречь здоровье после кончины любимого мужа Николая Добронравова.

Близкие восхищаются выдержке и силе воли знаменитой пианистки.

В 9 дней со дня смерти мужа Пахмутова как будто испытывает некоторое облегчение, но все еще находится в состоянии сильной депрессии.

Известно, что Пахмутова и Добронравов были очень близки, составляя единое целое. Окружение пары вспоминает, что они даже фразы друг друга договаривали.