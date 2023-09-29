Лигалайзу отказано в полете на польском самолете из-за российского гражданства

Лигалайз сообщил на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети сообщил, что его не пустили в самолет, уточнив, что такая участь постигла всех пассажиров с российским гражданством.

Музыкант заявил, что вынужден перенести свое выступление в Будве (Черногория).

Интересно, что певец отметил, что никаких претензий к перевозчику не имеет.

Звезда сцены заверил, что новую дату концерта озвучит в ближайшее время.

Свои неудобства Андрей Меньшиков (настоящее имя исполнителя) считает несравнимыми с тем, что испытывают жители Украины.