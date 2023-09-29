Никита Пресняков, пребывающий в США, испугался, что его машину хотят взорвать

Никита Пресняков решил, что кто-то хочет взорвать его автомобиль.
Позднее исполнитель узнал, что оставлять резиновую утку на дверях внедорожников в США - традиция. Оказывается, игрушку нужно сохранить, установив ее на джип какого-нибудь незнакомца.
Пресняков-младший объяснил свой страх тем, что в США можно ждать чего угодно.
Музыкант не исключил вероятности, что это некий подражатель Джокера, который сооружает маленькие бомбочки из уток.
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