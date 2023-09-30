Илон Маск считает себя амбициозным евреем

Маск сказал, что «вся история его жизни, по сути, просемитская». Он посещал еврейский детский сад, совершали многочисленные поездки по Израилю, поэтому не может быть антисемитом.

Миллиардер добавил, что вдвое больше друзей-евреев, чем друзей-неевреев. Он рассказал, что бывал у Западной Стены в Израиле и дважды – в Масаде.

Генеральный директор Tesla ранее написал на X, что ADL лишает его платформу социальных сетей доходов от рекламы, ложно обвиняя ее в антисемитизме. Он также пригрозил подать на организацию в суд.

X также сталкивается с судебным иском со стороны правозащитной некоммерческой организации HateAid и Европейского союза еврейских студентов, которые заявляют, что платформа не смогла удалить антисемитские и отрицающие Холокост посты даже после того, как о них стало известно.