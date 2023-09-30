Чем подкормить розы, чтобы защитить из от зимних холодов

Для осенней подкормки идеально подходит компост. Его нужно разложить в приствольном круге кустарника.
Можно приготовить ценное удобрение, растворив дрожжи сахар в небольшом количестве воды. Этот состав разводят и используют для полива.
Опытные дачники раскладывают под розы слой древесной золы в преддверии зимы. Данны метод можно сочетать с поливомсмесью дрожжей с сахаром.
Если розам уже больше двух лет, можно размолоть яичную скорлупу и распределить порошок по земле.
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