Чем подкормить розы, чтобы защитить из от зимних холодов

Для осенней подкормки идеально подходит компост. Его нужно разложить в приствольном круге кустарника.

Можно приготовить ценное удобрение, растворив дрожжи сахар в небольшом количестве воды. Этот состав разводят и используют для полива.

Опытные дачники раскладывают под розы слой древесной золы в преддверии зимы. Данны метод можно сочетать с поливомсмесью дрожжей с сахаром.

Если розам уже больше двух лет, можно размолоть яичную скорлупу и распределить порошок по земле.