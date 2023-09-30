Как защитить астры от первых заморозков: просто и доступно

Но избежать нежелательных последствий, а заодно продлить цветение растений можно даже при неблагоприятной погоде.
Для этого астры нужно накрыть агроспаном или использовать для этой цели обычную полиэтиленовую пленку.
Над кустами устанавливают дуги, на которые и натягивается укрывной материал. Важно не забыть придавить его края грузом внизу.
Приняв такие меры, можно не сомневаться, что астры будут прекрасно себя чувствовать, даже если заморозки наступят уже в сентябре.
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