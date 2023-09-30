Как защитить астры от первых заморозков: просто и доступно

Но избежать нежелательных последствий, а заодно продлить цветение растений можно даже при неблагоприятной погоде.

Для этого астры нужно накрыть агроспаном или использовать для этой цели обычную полиэтиленовую пленку.

Над кустами устанавливают дуги, на которые и натягивается укрывной материал. Важно не забыть придавить его края грузом внизу.

Приняв такие меры, можно не сомневаться, что астры будут прекрасно себя чувствовать, даже если заморозки наступят уже в сентябре.