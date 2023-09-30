Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

Инсектициды, используемые с 1970-х годов для распыления в домах и надкроватных сетках для защиты спящих детей, стали гораздо менее эффективными; комары эволюционировали, чтобы выжить в них. После падения до исторического минимума в 2015 году заболеваемость и смертность от малярии растут.

Изменение климата привело к тому, что комары, переносящие вирусы, вызывающие лихорадку денге и чикунгунья, мучительную, а иногда и смертельную лихорадку, оказались в местах, где их раньше никогда не встречали.

Когда-то денге была чисто тропической болезнью, теперь она передается во Флориде и Франции.

Прошлым летом в Соединенных Штатах были зарегистрированы первые за 20 лет случаи местной передачи малярии, при этом девять случаев были зарегистрированы в Техасе, Флориде и Мэриленде. Ученые продолжают искать новые инсектициды.