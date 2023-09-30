Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

01:23 2023-09-30
Комары представляют собой растущую угрозу общественному здравоохранению

Менее десяти лет назад именно люди, казалось, получили явное преимущество в борьбе, продолжавшейся более ста лет, с комарами. Но за последние несколько лет этот прогресс не только застопорился, но и пошёл вспять.

Инсектициды, используемые с 1970-х годов для распыления в домах и надкроватных сетках для защиты спящих детей, стали гораздо менее эффективными; комары эволюционировали, чтобы выжить в них. После падения до исторического минимума в 2015 году заболеваемость и смертность от малярии растут.

Изменение климата привело к тому, что комары, переносящие вирусы, вызывающие лихорадку денге и чикунгунья, мучительную, а иногда и смертельную лихорадку, оказались в местах, где их раньше никогда не встречали. 

Когда-то денге была чисто тропической болезнью, теперь она передается во Флориде и Франции. 

Прошлым летом в Соединенных Штатах были зарегистрированы первые за 20 лет случаи местной передачи малярии, при этом девять случаев были зарегистрированы в Техасе, Флориде и Мэриленде. Ученые продолжают искать новые инсектициды. 

Светлана Репина
01:39

Светлана Репина

Робот Tesla Илона Маска может стать его следующей большой победой

Робот Tesla Илона Маска может стать его следующей большой победой

На презентации Tesla AI Day 2022 Маск представил прототип гуманоидного робота Optimus, который использует программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) и датчики системы автопилота Tesla.
Светлана Репина
01:36

Светлана Репина

X Corp Илона Маска подала в суд из-за невыплаченной арендной платы

X Corp Илона Маска подала в суд из-за невыплаченной арендной платы

X Corp Илона Маска подала в суд на компанию, оказывающую финансовые услуги, с требованием возместить более 713 500 долларов якобы просроченной арендной платы и других сборов, вытекающих из договора субаренды офисных помещений в Сан-Франциско.
Светлана Репина
01:32

Светлана Репина

Илон Маск призывает США сократить зависимость от азиатских производителей чипов

Илон Маск призывает США сократить зависимость от азиатских производителей чипов

Илон Маск заявил, что страх исчерпания компьютерных чипов заставляет каждую компанию делать сверхзаказы — как нехватка туалетной бумаги, но в эпических масштабах.
Светлана Репиина
01:30

Светлана Репиина

Автопроизводителям грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов из-за правил Байдена по экономии топлива

Автопроизводителям грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов из-за правил Байдена по экономии топлива

Предложение администрации Байдена о повышении стандартов экономии топлива до 2032 года неосуществимо и может стоить автопроизводителям в общей сложности более 14 млрд долларов штрафов.
Светлана Репина
01:19

Светлана Репина

Как защитить астры от первых заморозков: просто и доступно

Как защитить астры от первых заморозков: просто и доступно

Ранней осенью могут случиться заморозки, которые способны нанести непоправимый вред кустам астр.
Светлана Репина
01:15

Светлана Репина

Чем подкормить розы, чтобы защитить из от зимних холодов

Чем подкормить розы, чтобы защитить из от зимних холодов

Перед наступлением зимы розам необходим специальный уход, иначе они могут не пережить холода.