Автопроизводителям грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов из-за правил Байдена по экономии топлива

01:30 2023-09-30
Автопроизводителям грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов из-за правил Байдена по экономии топлива

Предложение администрации Байдена о повышении стандартов экономии топлива до 2032 года неосуществимо и может стоить автопроизводителям в общей сложности более 14 млрд долларов штрафов.

Альянс автомобильных инноваций, который представляет General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai и другие, заявил, что предложение Национальной администрации безопасности дорожного движения по корпоративной средней экономии топлива неосуществимо.

Производителям предстоит заплатить более 14 млрд долларов в качестве компенсации». штрафы за несоблюдение требований в период с 2027 по 2032 год.

В 2027-2032 годах штрафы коснутся каждого второго легкового грузовика и каждого третьего легкового автомобиля, добавили в группе.

Предложение Агентства по охране окружающей среды предусматривает, что к 2032 году 67% новых автомобилей должны быть электрическими.

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