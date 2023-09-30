Автопроизводителям грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов из-за правил Байдена по экономии топлива

Альянс автомобильных инноваций, который представляет General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai и другие, заявил, что предложение Национальной администрации безопасности дорожного движения по корпоративной средней экономии топлива неосуществимо.

Производителям предстоит заплатить более 14 млрд долларов в качестве компенсации». штрафы за несоблюдение требований в период с 2027 по 2032 год.

В 2027-2032 годах штрафы коснутся каждого второго легкового грузовика и каждого третьего легкового автомобиля, добавили в группе.

Предложение Агентства по охране окружающей среды предусматривает, что к 2032 году 67% новых автомобилей должны быть электрическими.