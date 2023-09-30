Певица Татьяна Анциферова призналась, что в связи с болезнью давно сидит на гормонах

10:40 2023-09-30
Певица Татьяна Анциферова призналась, что в связи с болезнью давно сидит на гормонах

Звезда уже давно не выступает и не рвется на сцену, полагая, что нужно давать дорогу молодым.

Татьяна Анциферова много лет сражается с серьезным заболеванием. Но свой диагноз певица озвучивать не спешит.

У меня эндокринное заболевание. Слава Богу, онкологии не было. Моя болезнь длится не одно десятилетие, - передает слова звезды СтарХит.

С этим заболеванием я уже свыше сорока лет, и пережила много фаз. Фаза, на которой я сейчас нахожусь, заключительная. 

69-летняя артистка наблюдается у врачей и следует их рекомендациям.

Пью гормоны много лет, из-за чего возникла проблема с весом. Это является балластом для голоса, конечно.

Я стараюсь следить за весом, не все себе позволяю. Понимаю, что любой гормон, если его принимаешь ежедневно, отражается на весе.

Ты должен пить гормон и затем весь день давать себе нагрузку, чтобы не набрать вес. Но это же невозможно, — посетовала она.

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