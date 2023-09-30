Певица Татьяна Анциферова призналась, что в связи с болезнью давно сидит на гормонах

Татьяна Анциферова много лет сражается с серьезным заболеванием. Но свой диагноз певица озвучивать не спешит.

У меня эндокринное заболевание. Слава Богу, онкологии не было. Моя болезнь длится не одно десятилетие, - передает слова звезды СтарХит. С этим заболеванием я уже свыше сорока лет, и пережила много фаз. Фаза, на которой я сейчас нахожусь, заключительная.

69-летняя артистка наблюдается у врачей и следует их рекомендациям.