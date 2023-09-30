Заячья капуста: трава лекарственная или ядовитая

Ввиду недостаточной изученности химического состава этого растения, употреблять его нужно с осторожностью. Есть риск, что вреда будет больше, чем пользы.

В народных рецептах кислица употребляется в виде водного настоя для лечения заболеваний ЖКТ, печени и почек. Но официальная медицина лекарственной кислицу не считает.

Наоборот, она является слабоядовитым растением. А заячьей капустой ее назвали из-за того, что она росла всегда на лужайках, где водились зайцы.