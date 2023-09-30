Сергей Белоголовцев посоветовал Яне Поплавской меньше есть

11:00 2023-09-30
Сергей Белоголовцев посоветовал Яне Поплавской меньше есть

Он сказал это в ответ на возмущение актрисы, что уехавшие ранее из России коллеги вновь возвращаются на экраны, потому что кушать хотят.

59-летний артист Сергей Белоголовцев прокомментировал слова коллеги Яны Поправской, которая заявила, что покинувшие Россию звезды возвращаются, потому что они "хотят кушать", сообщает Рrozvezd.info.

Комик пошутил, что и им с Яной также полезно закрыть рты на замок из-за лишнего веса.

Недавно моя подружка Поплавская извергала и низвергала: мол, предатели и „убеганцы“ возвращаются в „ящик“ (согласен 253 раза!).
Раз восемь она сказала прямо так мечтательно: „Понятно, все кушать хотят“, - отметил Белоголовцев.
Яночка, а тебе, малыш, кажется, хватит. У тебя шапочка уже даже на нос не налезает. У меня, кстати, тоже. Грехи наши тяжкие: не прелюбодействуй после шести с холодильником.

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