Сергей Белоголовцев посоветовал Яне Поплавской меньше есть

59-летний артист Сергей Белоголовцев прокомментировал слова коллеги Яны Поправской, которая заявила, что покинувшие Россию звезды возвращаются, потому что они "хотят кушать", сообщает Рrozvezd.info.

Комик пошутил, что и им с Яной также полезно закрыть рты на замок из-за лишнего веса.

Недавно моя подружка Поплавская извергала и низвергала: мол, предатели и „убеганцы“ возвращаются в „ящик“ (согласен 253 раза!).

Раз восемь она сказала прямо так мечтательно: „Понятно, все кушать хотят“, - отметил Белоголовцев.

Яночка, а тебе, малыш, кажется, хватит. У тебя шапочка уже даже на нос не налезает. У меня, кстати, тоже. Грехи наши тяжкие: не прелюбодействуй после шести с холодильником.