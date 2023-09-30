Убираем клубни георгинов: как их правильно собрать и сохранить

На первом этапе срезается надземный сегмент растения. Но тут обязательно оставить кусочек стебля длино от 6 до 8 см.

После выкапывания нужно оставить клубни чтобы они высохли примерно на месяц. Затем их необходимо для устойчивости хранения присыпать известковой мукой.

Температура просушки корней георгинов должна быть в диапазоне 25-30 градусов. А хранить их нужно завернутыми в марлю в ящиках при температуре 4-6 градусов.