Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

Для здорового роста и плодоношения у деревьев должно быть достаточно калия и азота. Поэтому удобрять их осенью нужно в зависимости от степени разрастания корней.

В первые 2-3 года жизни дерева ему нужно меньше удобрений, ведь корни еще не разрослись. Количество подкормки увеличивается пропорционально росту дерева.

В средней умеренной климатической зоне на один квадратный метр приствольного ареала нужно в год дават дереву 5 граммов фосфорного, по 10 калийного и азотного удобрения. А органики нужно и того больше: около 5-8 кг.