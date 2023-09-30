Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

11:11 2023-09-30
Удобрять плодовые деревья перед зимой необходимо избирательно

Вопрос с подкормкой садовых деревьев решается в зависимости от условий их произрастания.

Для здорового роста и плодоношения у деревьев должно быть достаточно калия и азота. Поэтому удобрять их осенью нужно в зависимости от степени разрастания корней.

В первые 2-3 года жизни дерева ему нужно меньше удобрений, ведь корни еще не разрослись. Количество подкормки увеличивается пропорционально росту дерева.

В средней умеренной климатической зоне на один квадратный метр приствольного ареала нужно в год дават дереву 5 граммов фосфорного, по 10 калийного и азотного удобрения. А органики нужно и того больше: около 5-8 кг.

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