Звезда сериала «Счастливы вместе» ушла в запой после похорон Вячеслава Гришечкина

Актрису Юлию Захарову, которую зрители помнят по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", не могут откачать вторую неделю после пьяного скандала на похоронах Вячеслава Гришечкина, сообщает КП.
Ситуацию усугубил тот факт, что звезда смешала таблетки с со спиртным.
Тем временем у актрисы скоро спектакль, который оказывается на грани срыва.
Как напоминает издание, Захарова устроила на похоронах Вячеслава Гришечкина вакханалию. Она пришла на прощание с коллегой пьяной. Женщина не скупилась на брань в разговоре со светскими хроникерами.
Последний раз 43-летняя актриса сыграла в кино в 2019 году, сейчас она занята в театре. А живет за городом.
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