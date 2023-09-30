Звезда сериала «Счастливы вместе» ушла в запой после похорон Вячеслава Гришечкина

11:22 2023-09-30
Звезда сериала «Счастливы вместе» ушла в запой после похорон Вячеслава Гришечкина

Сыгравшая Лену Полено в любимом ситкоме актриса Юлия Захарова не может смириться со смертью коллеги.

Актрису Юлию Захарову, которую зрители помнят по роли Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", не могут откачать вторую неделю после пьяного скандала на похоронах Вячеслава Гришечкина, сообщает КП.

Ситуацию усугубил тот факт, что звезда смешала таблетки с со спиртным.

Тем временем у актрисы скоро спектакль, который оказывается на грани срыва. 

Как напоминает издание, Захарова устроила на похоронах Вячеслава Гришечкина вакханалию. Она пришла на прощание с коллегой пьяной. Женщина не скупилась на брань в разговоре со светскими хроникерами.

Последний раз 43-летняя актриса сыграла в кино в 2019 году, сейчас она занята в театре. А живет за городом.

 

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