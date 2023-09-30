Психолог рассказал, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Сумма для пяти-шестилетнего малыша, понятно, должна быть небольшой. Но это нужно, чтобы ребенок почувствовал себя свободным купить себе хотя бы мороженое.

Сначала следует разрешать ребенку делать покупки в присутствии родителей. Уже в среднем школьном возрасте желательно, чтобы у него уже были деньги на обед в буфете.

А вот давать деньги за успехи ребенку не стоит. Это будет формировать у него потребительское отношение.