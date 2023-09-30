Покорившая в 14 лет весь мир Ванесса Паради призналась, о чем жалеет до сих пор

11:37 2023-09-30
Покорившая в 14 лет весь мир Ванесса Паради призналась, о чем жалеет до сих пор

Пятидесятилетняя звезда продолжает сниматься в кино и выходить на подиум в качестве модели.

Мир узнал о французской певице Ванессе Паради, когда той было 14 лет. Она порвала сцену с песней «Joe le Taxi». 

Основу ее карьеры заложил дядя Дидье Пейн (брат матери). Он был актером и продюсером и, слушая, как поет племянница, Пейн предложил тогда 7-летней Ванессе участие в детском песенном телешоу L'École des Fans.

Девочка выступила блестяще, и ее захлестнуло желание стать певицей. Родители ее поддержали и оплатили занятия вокалом и танцами.

В 1985 году Ванесса попала на студию, где французская артистка Софи Марсо записывала пластинку. Девочка тоже приняла участие в записи нескольких песен, и на юный талант обратил внимание композитор Франк Лэнгольф.

Так в соавторстве Этьена Родо-Жиля и Франка Лэнгольфа появилась песня «Joe le Taxi». После ее исполнения Ванесса сразу прославилась. Композиция заняла первые места в поп-чартах Франции и других стран. 

Спустя 2 года после этого Ванесса попробовала себя в кино. За свою первую роль в ленте «Белая свадьба» она получила престижную французскую кинопремию «Сезар». 

Всего она снялась в десятках фильмов, ее партнерами были такие знаменитости, как Жерар Депардье, Бельмондо, Ален Делон. 

Первой любовью девушки стал известный музыкант Флоран Паньи. Когда они сошлись, юной звезде было 16 лет, а ему 27. Затем были другие романы, в том числе - с актером Джонни Деппом. Ванесса родила от него дочь Лили-Роуз и сына Джека. 

Но свою настоящую судьбу она встретила в 2016 году: ее избранником стал Самюэль Бершари.

Недавно певица и актриса призналась: единственное, о чем она жалеет, - о том, что фаталистка. Она верит, что у каждого - своя Судьба, уготованная свыше. Но при этом старается не сожалеть о том, что у нее было в жизни. 

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