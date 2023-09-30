Саженец не приживается: что делать для укоренения молодого деревца

Сначала нужно выкопать ямку, чтобы в ней расправленные корни свободно себя чувствовали. На дне ямы нужно смешат с грунтом компост или перепревший навоз.
Верхний слой почвы нельзя смешивать с более глубоким. Глубина посадки саженца должна быть аналогичной той, что была в питомнике.
Проследите, чтобы корневая шейка совпадала с почвенным уровнем. Деревце при посадке присыпается сначала верхним слоем грунта, поскольку он самый плодородный.
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