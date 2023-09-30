Саженец не приживается: что делать для укоренения молодого деревца

Сначала нужно выкопать ямку, чтобы в ней расправленные корни свободно себя чувствовали. На дне ямы нужно смешат с грунтом компост или перепревший навоз.

Верхний слой почвы нельзя смешивать с более глубоким. Глубина посадки саженца должна быть аналогичной той, что была в питомнике.

Проследите, чтобы корневая шейка совпадала с почвенным уровнем. Деревце при посадке присыпается сначала верхним слоем грунта, поскольку он самый плодородный.