Эксперты объяснили, зачем в вазу с розами надо долить водку

12:11 2023-09-30
Эксперты объяснили, зачем в вазу с розами надо долить водку

Такая добавка позволит продлить заметно жизнь букета цветов, который украшает комнату.

Кто не хочет сохранить букет цветов как можно дольше? Советы экспертов помогут решить эту задачу.

К примеру, если цветы появились зимой, не нужно спешить ставить их в вазу с водой. Букет должен немного привыкнуть к комнатной температуре. Для привыкания хватит 15-20 минут.

Водой вазу нужно заполнить так, чтобы она покрывала стебли до высоты перевязки букета. Воду менять нужно ежедневно.

Если ваза с цветами стоит на подоконнике над батареей, листья нужно опрыскивать из пульверизатора - но так, чтобы вода не попала на цветы.

Чтобы продлить время жизни цветов в вазе, нужно в воду добавить столовую ложку водки.

Еще вариант - добавить на дно пару монеток. Медь окисляет воду, и не даст размножаться бактериям.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
13:53

Эльза Ли

Все на одно лицо: пластические хирурги говорят о девушках-клонах

Все на одно лицо: пластические хирурги говорят о девушках-клонах

Пластические хирурги не приветствуют операции, делающие женщин похожими друг на друга.
Эльза Ли
13:48

Эльза Ли

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

Садовод Евгений Куликов поделился, как можно прогнать мышей гуманным способом.
Эльза Ли
13:43

Эльза Ли

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

В современном языке слова жена и супруга считаются синонимами, но это не совсем так.
Эльза Ли
13:38

Эльза Ли

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

От верного выбора типа подкормки зависит здоровье культур и их урожайность.
Эльза Ли
13:31

Эльза Ли

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Сейчас Ченинг Татум одна из ярчайших голливудских звезд, но начинал он практически чернорабочим.
Эльза Ли
13:26

Эльза Ли

Контактные линзы: история изобретения и популярности

Контактные линзы: история изобретения и популярности

Над созданием контактных линз работал еще великий изобретатель Леонардо да Винчи.
Эльза Ли
13:19

Эльза Ли

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкозаболевания не являются для растений смертельными из-за особого строения клеток.