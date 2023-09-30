Эксперты объяснили, зачем в вазу с розами надо долить водку

Кто не хочет сохранить букет цветов как можно дольше? Советы экспертов помогут решить эту задачу.

К примеру, если цветы появились зимой, не нужно спешить ставить их в вазу с водой. Букет должен немного привыкнуть к комнатной температуре. Для привыкания хватит 15-20 минут.

Водой вазу нужно заполнить так, чтобы она покрывала стебли до высоты перевязки букета. Воду менять нужно ежедневно.

Если ваза с цветами стоит на подоконнике над батареей, листья нужно опрыскивать из пульверизатора - но так, чтобы вода не попала на цветы.

Чтобы продлить время жизни цветов в вазе, нужно в воду добавить столовую ложку водки.

Еще вариант - добавить на дно пару монеток. Медь окисляет воду, и не даст размножаться бактериям.