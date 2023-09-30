Китай решил оставить зоопарки США без панд

12:30 2023-09-30
Китай решил оставить зоопарки США без панд

На территории Штатов и еще нескольких западных стран скоро не останется ни одного такого животного.

Три гигантские панды, которые сейчас обитают в Вашингтонском зоопарке, в декабре 2023 года вернутся на родину. Как сообщает Вокруг света, Китай отказался продлевать с властями Америки соглашение об аренде таких животных.

Еще четыре панды в зоопарке Атланты пока остаются. Однако они тоже покинут пределы США до конца 2024 года, если стороны не достигнут иного соглашения.

Недавно панд также лишились зоопарки Мемфиса и Сан-Диего.

В итоге на территории США не останется ни одной панды. Это случится впервые с 1972 года, когда премьер-министр КНР Чжоу Эньлай в знак улучшения отношений между Китаем и остальным миром подарил 2 панд жене тогдашнего президента США Ричарда Никсона - первой леди Патришии Никсон.

Ожидается, что две последние панды в декабре 2023 года покинут и Великобританию. На очереди - Австралия, которой придется вернуть Китаю панд из зоопарка Аделаиды в 2024 году. Еще раньше с пандами расстались зоопарки Нидерландов и Японии.

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