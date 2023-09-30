Секреты поддержания свежести зелени: как сохранить витамины на длительный срок

Самым простым и доступным способом будет поставить букетик зелени в емкость с водой и брать постепенно необходимое количество. Ставить зелень в холодильник не нужно.

Второй способ подойдет для холодильного хранения. Зелень нужно завернуть в предварительно намоченное и отжатое полотенце.

Хранить свежую зелень можно в фольге. Ее нужно вымыть, высушить, неплотно завернуть в фольгу, и отправить в холодильник.