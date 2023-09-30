Эксперты рассказали, как из одного побега малины и ежевики получить 300 саженцев

Чтобы реализовать такой метод, нужно посадить свежие саженцы в горшки для наращивания хорошей корневой системы.

Осенью нужно срезать надземную часть маточного растения, а корни сохранить зимой в подвале. Для этого прикопать их в торфе и полить.

Ближе к наступлению весны их нужно порубить на мелкие кусочки, уложить слоем в ящик с торфом и им же присыпать сверху. Вскоре появится поросль, которую нужно рассадить в горшки.

К сезону посадочный материал будет готов.