Очки против контактных линз: в чем достоинства и недостатки того и другого

Главный недостаток очков в том, что поле коррекции зрения у них ограничено. Дужки же из-за близости к глазу создают слепую зону.

Очки бликуют и из-за приличного расстояния между глазом и линзой изображение может искажаться. Этих проблем лишены контактные линзы.

Но и они не без греха. При надевании в глаз можно занести бактерии и получить синдром сухого глаза и бактериальный кератит. Также может снизиться нервная чувствительность роговицы и уменьшиться выработка слез.