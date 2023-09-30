Очки против контактных линз: в чем достоинства и недостатки того и другого

Главный недостаток очков в том, что поле коррекции зрения у них ограничено. Дужки же из-за близости к глазу создают слепую зону.
Очки бликуют и из-за приличного расстояния между глазом и линзой изображение может искажаться. Этих проблем лишены контактные линзы.
Но и они не без греха. При надевании в глаз можно занести бактерии и получить синдром сухого глаза и бактериальный кератит. Также может снизиться нервная чувствительность роговицы и уменьшиться выработка слез.
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