Сгнившие яблоки в саду: можно ли их оставить перегнивать для удобрения

Вместо удобрения, если оставить подгнившие фрукты возле деревьев, можно создать питательную среду для распространения болезней и вредителей. Дело еще и в том, что во фруктах много сахаров.

Сладость очень привлекательна для мелких грызунов и насекомых-вредителей. За зиму они могут серьезно навредить грунту и деревьям.

Поэтому опавшие фрукты нужно собрать в вывезти подальше от участка. Можно их сложить в яму и засыпать землей.