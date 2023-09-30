Сгнившие яблоки в саду: можно ли их оставить перегнивать для удобрения

13:10 2023-09-30
Сгнившие яблоки в саду: можно ли их оставить перегнивать для удобрения

Оставление падалицы в саду с целью удобрить почву может привести к серьезным проблемам.

Вместо удобрения, если оставить подгнившие фрукты возле деревьев, можно создать питательную среду для распространения болезней и вредителей. Дело еще и в том, что во фруктах много сахаров.

Сладость очень привлекательна для мелких грызунов и насекомых-вредителей. За зиму они могут серьезно навредить грунту и деревьям.

Поэтому опавшие фрукты нужно собрать в вывезти подальше от участка. Можно их сложить в яму и засыпать землей.

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