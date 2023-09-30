Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкология возникает из-за неконтролируемого деления клеток организма. Но у растений из-за очень плотной клеточной мембраны эта проблема не стоит очень остро.

Из-за этого миграция клеток ограничена. И у растений нет кровотока и жизненно-важных органов, чтобы опухолевой процесс стал опасным.

Опухоли появляются у растений чаще из-за грибка, вирусов и бактерий. Но они редко распространяются, а само растение может спокойно существовать вокруг новообразования.