Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкология возникает из-за неконтролируемого деления клеток организма. Но у растений из-за очень плотной клеточной мембраны эта проблема не стоит очень остро.
Из-за этого миграция клеток ограничена. И у растений нет кровотока и жизненно-важных органов, чтобы опухолевой процесс стал опасным.
Опухоли появляются у растений чаще из-за грибка, вирусов и бактерий. Но они редко распространяются, а само растение может спокойно существовать вокруг новообразования.
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