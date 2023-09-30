Контактные линзы: история изобретения и популярности

Первые очки появились в 13 веке, а до этого люди пытались улучшить зрение посредством изогнутых кристаллов. Но ввиду ряда недостатков очков люди стремились придумать более совершенное устройство.

Им стали контактные линзы, изобретенные в 1888 году. Они были сделаны из стекла, и носить их безопасно можно было только два часа.

В 30-х годах ХХ века линзы стали делать из полиметилакрилата и стекла, а впоследствии они стали полностью из пластика. По данным на 2021 год линзы носят более 150 миллионов человек.