Контактные линзы: история изобретения и популярности

13:26 2023-09-30
Контактные линзы: история изобретения и популярности

Над созданием контактных линз работал еще великий изобретатель Леонардо да Винчи.

Первые очки появились в 13 веке, а до этого люди пытались улучшить зрение посредством изогнутых кристаллов. Но ввиду ряда недостатков очков люди стремились придумать более совершенное устройство.

Им стали контактные линзы, изобретенные в 1888 году. Они были сделаны из стекла, и носить их безопасно можно было только два часа.

В 30-х годах ХХ века линзы стали делать из полиметилакрилата и стекла, а впоследствии они стали полностью из пластика. По данным на 2021 год линзы носят более 150 миллионов человек.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
13:53

Эльза Ли

Все на одно лицо: пластические хирурги говорят о девушках-клонах

Все на одно лицо: пластические хирурги говорят о девушках-клонах

Пластические хирурги не приветствуют операции, делающие женщин похожими друг на друга.
Эльза Ли
13:48

Эльза Ли

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

И травить не надо: мыши сами покинут вашу дачу, если использовать этот способ

Садовод Евгений Куликов поделился, как можно прогнать мышей гуманным способом.
Эльза Ли
13:43

Эльза Ли

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

В современном языке слова жена и супруга считаются синонимами, но это не совсем так.
Эльза Ли
13:38

Эльза Ли

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

От верного выбора типа подкормки зависит здоровье культур и их урожайность.
Эльза Ли
13:31

Эльза Ли

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Сейчас Ченинг Татум одна из ярчайших голливудских звезд, но начинал он практически чернорабочим.
Эльза Ли
13:19

Эльза Ли

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкология и растения: могут ли они заболеть всерьез и погибнуть

Онкозаболевания не являются для растений смертельными из-за особого строения клеток.