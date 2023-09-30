Неизвестный путь звездного красавчика Ченинга Татума

Ченинг родился в многодетной семье: у него семь братьев и сестер. Благодаря спортивным достижениям в школе он получил стипендию на обучение в колледже Западной Вирджинии.

Но учиться ему бло скучно, и он вернулся домой, где работал кровельщиком, продавцом и помощником ветврача. А затем он стал выступать в стриптиз-клубах.

После переезда в Майами он начал работать в качестве модели. А в 2004 году случился прорыв: первый эпизод в кино, с которого началась его карьера.