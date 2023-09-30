Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

Все удобрения можно условно разделить на три типа. Это органика, минеральные и комбинированные.
К органическим относятся натуральные подкормки, такие как мульча, компост и перегной. Они призваны улучшить почвенный состав.
Минеральные представляют собой отдельные вещества в чистом виде. Например, азот, калий и фосфор.
Органоминеральные удобрения это микс из минеральных и органических. Чтобы выбрать вам наилучший вариант, сделайте анализ грунта, и вы поймете, чего ему не хватает.
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