Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

13:38 2023-09-30
Типы удобрений: как выбрать правильный вариант для роста растений

От верного выбора типа подкормки зависит здоровье культур и их урожайность.

Все удобрения можно условно разделить на три типа. Это органика, минеральные и комбинированные.

К органическим относятся натуральные подкормки, такие как мульча, компост и перегной. Они призваны улучшить почвенный состав.

Минеральные представляют собой отдельные вещества в чистом виде. Например, азот, калий и фосфор.

Органоминеральные удобрения это микс из минеральных и органических. Чтобы выбрать вам наилучший вариант, сделайте анализ грунта, и вы поймете, чего ему не хватает.

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